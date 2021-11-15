لهذا السبب.. أصالة نصري طلبت “ترمومتر” على المسرح!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2021 11:56 صباحًا

فاجأت الفنانة السورية، أصالة نصري، جمهور حفلها الغنائي الذي أحيته، أمس الأحد، ضمن فعاليات ‏مهرجان الموسيقى العربية الـ30 في العاصمة المصرية القاهرة، بطلبها منهم إحضار “ترمومتر” لها.‏

وأوضحت أصالة في مقطع مصور متداول لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها ترغب في “الترمومتر” لقياس ارتباكها وخجلها وحرارتها بسبب تعرض الفستان الذي ترتديه في الحفل للتمزق دون قصد منها وهي في عجلة من أمرها للحاق بالحفل وعدم التأخر على الجمهور.

واعترفت أصالة نصري للجمهور مازحة أنها مزقت فستانها لأنها “امرأة همجية”.

وأردفت أصالة أن مصمم الفستان اللبناني، نيقولا جبران، سيغضب منها بسبب إفسادها للفستان، والذي أشارت إلى أنها تحبه كثيرا.

واعتذرت المطربة السورية من جمهور الحفل على تأخرها عليهم، مشددة أن هذه هي أول وآخر مرة في حياتها ستتتأخر فيها عن حفلها.

وكان حاضرا حفل أصالة نصري، أمس الأحد، في الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية في القاهرة، زوجها العراقي الجنسية، فائق حسن، والذي أهدت له أغنيتها “الورد البلدي”.

يشار إلى أن أصالة عبرت عن خوفها الشديد وتوترها قبل إحياء حفلها في مهرجان الموسيقى العربية، والذي حضره أفراد أسرتها.