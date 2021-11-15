شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تحيى الحفل الأضخم فى المملكة المتحدة بعد غياب 4 سنوات.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض أمس الحفل الأضخم في المملكة المتحدة وهو حفل النجمة العالمية أديل، حيث يعتبر الحفل الغنائي الأول لها بعد أربع سنوات من الغياب، وأقيم الحفل فى بلاديوم لندن، السبت قبل الماضي، لكنه عرض بشكل حصري أمس الأحد كجزء من سهرة على قناة ITV الخاصة بعنوان An Audience With Adele.

وظهرت أديل لامعة مثل نجوم السماء حيث أرتدت فستان أسود مرصع بفصوص فضية، واختارت قصة شعرها للأعلي حتي تبرز قصة الفستان، وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير بينهم كيت جارواى، ودوا ليبا، وكيت فرديناند، وأبهرت المغنية دوا ليبا، الجميع على السجادة الحمراء من خلال زي وردي من تصميم بلومارين.

وكانت قد ظهرت النجمة العالمية أديل – Adele، فى مقطع فيديو جديد من مقابلتها الجديدة مع الإعلامية العالمية أوبرا وينفري، فى لوكيشن مختلفة، للحديث عن ألبومها الجديد 30، المقرر طرحه يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام العالمية ومنصات السوشيال ميديا، مقطع فيديو يظهر من خلاله جانب من مقابلة النجمة العالمية أديل، مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري،وبدت المغنية البالغة من العمر 33 عامًا، مذهلة ببدلة بيضاء أنيقة بتفاصيل مبهرة وهي جالسة في حديقة الورود، على غرار خلفية مقابلة ميجان وهاري الشهيرة مع أيقونة التلفزيون.

واستطردت أوبرا قائلة: "إنها ليلة خاصة جدًا، انضم إلي عندما أجري مقابلة مع أديل فقط. ثم قالت أديل للكاميرا: "أدعوكم للانضمام إليّ لليلة واحدة فقط"، قبل أن شوهدت وهي تقول للجمهور: "ما مدى أناقتي هذه؟"



اديل بفستان اسود رائع



اديل في حفلها الضخم



اديل مندمجة في الغناء



اديل