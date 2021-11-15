دلال عبد العزيز في آخر فيلم لها.. صور مليئة بالفرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان المصري محمد الشرنوبي صوراً جديدة له من كواليس تصوير فيلم “فرق خبرة”، لكن لم يكن وحده بل أطلت برفقته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي بدت والابتسامة تملأ وجهها، وعلق الشرنوبي، قائلاً: “من كواليس فيلم فرق خبرة، بضحك من قلبي مع أطيب قلب في الدنيا، ادعوا لأستاذة دلال عبدالعزيز بالرحمة”.

وانهالت تعليقات الجمهور ومحبي الفنانة القديرة الراحلة داعين لها بالرحمة، إذ كانت معروفة بخفة دمها وضحكتها التي لا تفارق وجهها، وطاقتها الإيجابية التي تنقلها لكل من حولها، سواء في موقع التصوير أو حياتها الشخصية.

يذكر أن فيلم “فرق خبرة” من بطولة: محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، والراحلة دلال عبدالعزيز، ومحمود البزاوي، وطه دسوقي، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.

ويعد هذا الفيلم هو آخر الأعمال السينمائية التى شاركت فيها الفنانة دلال عبدالعزيز.

لذلك قام فريق العمل بإهدائه إلى روح الفنانة دلال عبدالعزيز، وحملوا في العرض الخاص صور الراحلة، وإهداء العمل لروحها.