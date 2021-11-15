شكرا لقرائتكم خبر عن خيرى بشارة وإنجى وجدان ينعيان الفنان والمخرج المسرحى محمود اللوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى كل من المخرج خيرى بشارة والفنانة إنجى وجدان، الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، الذى توفى صباح اليوم الإثنين، وكتب خيرى بشارة، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "خبر صادم حين تفيق من نومك، ليزلزل كيانك ويجعلك تتشكك في معني الوجود ذاته فاقدًا حكمتك وفهمك للحياة، موتك عزيزي الدكتور محمود اللوزي مفاجأة حزينة جاءت مبكرة للغاية أكثر من اللازم، ألف رحمة ونور عليك، ارقد في سلام، عزاؤنا لأسرته الغالية".



خيرى بشارة

وقالت إنجى وجدان، عبر حسابها على إنستجرام، "إلى اللقاء يا لوزي الراجل ده علمني كتير و كان صديق وهو السبب في حب ناس كتير للمسرح و التمثيل هتوحشنا يا لوزى".



إنجى وجدان

وأعلن المخرج محمد العدل، وفاة الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله.. كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه والباقية في حياتك يا يسرا".

محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، عمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله فيلم ميكروفون، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال، مسلسل الخروج، فيلم إذاعة حب، ومسلسل خاص جدا.

من ناحية أخرى تشارك يسرا اللوزى فى فيلم "ليلة العيد"، ويضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، درة، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.