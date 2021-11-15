شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان محمود اللوزي والد يسرا اللوزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج محمد العدل، وفاة الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" : "محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله.. كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه والباقية في حياتك يا يسرا".



محمد العدل

كما نعى الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان محمود اللوزي، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلا : "وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفر له".



فتحي عبد الوهاب

محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، عمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله فيلم ميكروفون، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال، مسلسل الخروج، فيلم إذاعة حب، ومسلسل خاص جدا.

من ناحية أخرى تشارك يسرا اللوزى فى فيلم "ليلة العيد"، ويضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، درة، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.