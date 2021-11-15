شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الدعائي لمسرحية "عائلة تس" قبل انطلاقه بـ موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "عائلة تس" ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح محمد العلى لمدة 5 أيام من 16 لـ20 نوفمبر الشهر الجارى.

والمسرحية من بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا.

وكتب الفنان محمد أسامة " أوس أوس" عبر خاصية ستورى مسرحية عائلة تس في موسم الرياض من 16 إلى 20 نوفمبر على مسرح محمد العلى في انتظاركم"، وكتبت الفنانة شيماء سيف عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام قائلة:"أول عرض للمسرحية الكوميدية عائلة تس ابتداء من 16 نوفمبر".



عائلة تس

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".