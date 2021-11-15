"شكرا على ثقتك" و"كله رايح".. فنانون صنع نجوميتهم مشهد واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استطاع عدد من نجوم الفن، أن يحفروا أسماءهم بمشاهد اعتبرها البعض "أنجح ما قدموا"، فعلى سبيل المثال نجح بعض الفنانين في لفت الأنظار من خلال مشهد واحد.

وعلى الرغم من أن نجوميتهم لم تتوقف على هذا المشهد، إلا أن هذه المشاهد تعتبر "مشاهد لا تنسى" من ذاكرة الجمهور، ولعل أبرز هذه المشاهد:



"على سطح الواد حمادة".. أحمد فهيم

الفنان أحمد فهيم، يعتبر من أشهر الفنانين الذين حققوا نجومية كبيرة من خلال مشهد واحد، وهو المشهد الذي يقول فيه: "ناخده على سطح الواد حمادة"، وذلك ضمن أحداث مسلسل "ريح المدام".

المشهد حقق نجاحا كبيرا، حتى أن هذه العبارة أصبحت متداولة على نطاق واسع على سبيل الدعابة والسخرية، كما أن صورة "فهيم" في هذا المشهد تحولت لكوميك شهير.



"جراند أوتيل"- محمد ممدوح

الفنان محمد ممدوح قدم واحدا من أشهر وأنجح المشاهد، ضمن أحداث مسلسل "جراند أوتيل" والذي عرض عام 2016، وشاركه المشهد الفنانة دينا الشربيني.

المشهد يظهر فيه "ممدوح" وقد علم بحقيقة الفتاة التي أحبها وتزوجها، ليحملها وابنها ويخرج بها في مشهد مؤثر وهو يبكي بعد صدمته فيمن أحبها، ويذهب بها لوالد ابنها الحقيقي قائلا: "الحاجات دي تخصك ماتخصنيش".



"شكرا على ثقتك".. محمد عبدالعظيم

ضمن أحداث مسلسل "بـ 100 وش" قدم الفنان محمد عبدالعظيم مشهدا شهيرا وهو يرد على الفنانة دنيا ماهر قائلا: "أنا يا بنتي.. شكرا على ثقتك الغالية".

وحقق هذا المشهد نجاحا كبيرا، ليستعين به رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الرد بطريقة كوميدية على بعض المواقف، وما زال الكوميك الشهير يحظى بإعجاب الجمهور.



"كله رايح".. محمد جمعة

الفنان محمد جمعة قدم واحدا من أشهر الشخصيات وهي شخصية "عم ضياء" الذي ظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الوصية" وقال خلال المشهد: "كله رايح".

واستمر "عم ضياء" يردد هذه العبارة المصحوبة بموسيقى تصويرية مؤثرة، ليصبح بعدها "تريند" على السوشيال ميديا، كما قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق اسم عم ضيا على عدد من الصفحات.



"ده هاني".. أروى جودة ومحمد سليمان

أصبح هذا المشهد "تريند" لأيام عديدة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو المشهد الذي تداولته السوشيال ميديا بطريقة كوميدية، حينما دخل زوج أروى جودة ليفاجأ بوجود "هاني" -الفنان محمد سليمان- ويسألها الزوج عن سبب تواجده بالمنزل، لترد وهي تصرخ في وجهه: "إنت اتجننت.. ده هاني".

المشهد ضمن أحداث مسلسل "هذا المساء" أصبح تريند على السوشيال ميديا بعد 4 أعوام من عرضه، وتم تداوله بطريقة كوميدية على نطاق واسع.