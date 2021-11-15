"بيت المهندس".. استراحة طه حسين في تونة الجبل شاهدة على ميلاد وتصوير "دعاء الكروان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عام 1959، عرض فيلم "دعاء الكروان" عن رواية تحمل نفس الاسم لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.

الفيلم يحكي قصة "آمنة" الفتاة الذي يضطرها الفقر أن تعمل خادمة في بيت "المأمور" بينما تعمل شقيقتها في منزل المهندس، وبعد فترة تحمل شقيقتها "هنادي" سفاحا من المهندس، وما أن يعلم خالها حتى يقوم بقتلها.

تتوالى الأحداث وتقسم "آمنة" أن تنتقم لشقيقتها ممن أغواها وتسبب في موتها، فتعمل خادمة لدى المهندس، ولكنها تقع في حبه وتشعر أنها حنثت بالعهد فتقرر مغادرة المنزل، إلا أن خالها يتربص بها ويحاول قتلها إلا أنه يخطئ ويقتل المهندس.

ويعتبر منزل المهندس الذي يعد من أشهر البيوت في السينما المصرية، هو استراحة الأديب طه حسين في قرية "تونة الجبل" بمحافظة المنيا وكان شاهدا على ولادة الرواية الأشهر.

فيلم "دعاء الكروان" دخل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهو من بطولة: فاتن حمامة، أحمد مظهر، امينة رزق، زهرة العلا، ميمي شكيب، ومن إخراج هنري بركات.