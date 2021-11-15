شاهدوا رد فعل رونالدو بعد خسارة التأهل مباشرة إلى كأس العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2021 8:48 صباحًا

شعر كريستيانو رونالدو قائد البرتغال بالحسرة بعدما شاهد البديل ألكسندر ميتروفيتش يسجل هدفا قاتلا لصربيا في الدقيقة الأخيرة لتقلب تأخرها بهدف في لشبونة إلى فوز 2-1 وتضمن التأهل مباشرة إلى نهائيات كاس العالم 2022 في قطر على حساب أصحاب الأرض عن المجموعة الأولى.

ورغم تقدم البرتغال، التي شاركت في كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، عبر ريناتو سانشيز بعد دقيقتين من البداية في لشبونة، في مباراة كان التعادل فيها يضمن تأهل البرتغال مباشرة، إلا أن صربيا سجلت هدفين بواقع هدف في كل شوط لتؤجل حسم تأهل رفاق رونالدو إلى الملحق الأوروبي.

وأظهرت كاميرا المباراة رونالدو وهو يجلس على الأرض في حسرة بعد ضياع فرصة التأهل إلى المونديال مباشرة.

ورفعت صربيا رصيدها إلى 20 نقطة متقدمة بثلاث نقاط على البرتغال ثانية الترتيب التي كانت بحاجة إلى التعادل فقط لإنهاء المجموعة أمام منافستها بفارق الأهداف، لكن الآن ستضطر لخوض الملحق في مارس/ آذار.

وهز ميتروفيتش الشباك بضربة رأس اصطدمت بالأرض، وفشل الحارس روي باتريسيو في إبعادها، لتنطلق احتفالات صربيا بعدما سجل القائد دوسان تاديتش هدف التعادل في الدقيقة الـ 33.

من جهة أخرى التقطت عدسات الكاميرات الناقلة لمباراة البرتغال ضد صربيا، التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأحد في تصفيات كأس العالم 2022، رد فعل غاضبا من كريستيانو رونالدو تجاه مدربه فيرناندو سانتوس.

ووفقا للفيديو الذي نشرته قناة ”TNT“ البرازيلية، فقد بدا رونالدو غاضبا بشدة خلال توجه مدربه له لمصافحته، لكن النجم البرتغالي وجه كلمات وإشارات وعتاب غاضب للمدرب، حيث لم يتضح ما قاله رونالدو لسانتوس، لكن تعبيرات وجهه وحركات يديه كانت تشير إلى معاتبته لمدربه على خطته في نهاية اللقاء.