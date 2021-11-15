باربي السعودية تصور نفسها بدون ملابس أمام المرآة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن كما ولدتها امها .. مشهورة سعودية تصور نفسها امام المرآه والان نتابع التفاصيل

عدن - ياسمين للتهامي -نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية باربي نجد المعروفة بمودل جيجي فيديو لها بدون ملابس أمام المرآة على حسابها في إنستغرام .

وظهرت باربي نجد في الفيديو عارية وبدون ملابس، وهي تجلس على كرسي، وتحمل هاتفها بيدها. وتصور نفسها أمام المرآة .

وأثار فيديو باربي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لدى متابعي باربي، فمنهم من أحبوا إطلالتها هذه.

وتركوا لها الكثير من القلوب الحمر في تعليقاتهم، ومنهم من إنتقدوها بسبب هذه الإطلالة، وقالوا إن باربي تخطت كل الحدود الحمر للجرأة.