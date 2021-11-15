فن ومشاهير

باربي السعودية تصور نفسها بدون ملابس أمام المرآة (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كما ولدتها امها .. مشهورة سعودية تصور نفسها امام المرآه والان نتابع التفاصيل

عدن - ياسمين للتهامي -نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي باربي نجد المعروفة بمودل جيجي فيديو لها بدون ملابس أمام المرآة على حسابها في إنستغرام .
وظهرت باربي نجد في الفيديو عارية وبدون ملابس، وهي تجلس على كرسي، وتحمل هاتفها بيدها. وتصور نفسها أمام المرآة .

وأثار فيديو باربي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لدى متابعي باربي، فمنهم من أحبوا إطلالتها هذه.
 وتركوا لها الكثير من القلوب الحمر في تعليقاتهم، ومنهم من إنتقدوها بسبب هذه الإطلالة، وقالوا إن باربي تخطت كل الحدود الحمر للجرأة.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا