شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان السيد والدة كريم عفيفى فى فيلم "المحكمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة إيمان السيد خلال أحداث فيلم "المحكمة" فى دور والدة الفنان كريم عفيفى، حيث تدور أحداث العمل حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

يشار إلى أن القائمين على الفيلم طرحوا الإعلان الرسمى للعمل، المقرر طرحه 24 نوفمبر الجارى بدور العرض السينمائية، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم ومن إخراج محمد أمين وتأليف أحمد عبد الله.

يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.