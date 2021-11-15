شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى مهرب فى أحداث مسلسل "وش تالت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمود عبد المغنى دور مهرب فى كل ما هو غير مشروع فى أحداث مسلسل "وش تالت" للفنانة حنان مطاوع، حيث يواصل تصوير العمل بشكل يومى فى الديكور الرئيسى للمسلسل فى استوديو المغربى، حيث ينتمى العمل من 15 حلقة فقط، والعمل من تأليف محمد على، وإخراج معتز حسام.

وتنتهى أسرة المسلسل من التصوير بشكل نهاى بعد 20 يومًا ليدخل غرف المونتاج والمكساج استعداداً لعرضه.

ويعرض للفنان محمود عبد المغنى مسلسل "السيدة زينب" أمام سوسن بدر، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

أحداث مسلسل "السيدة زينب"، تدور حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، وسوف يذاع "أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية.