كارول سماحة ضيفة It’s Show time على cbc بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل النجمة اللبنانية كارول سماحة ضيفة على برنامج It’s Show time، على قناة cbc، يوم الاثنين، 15 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تتحدث "كارول" عن مشاريعها وأعمالها الفنية الأخيرة، وتتوقف عند أحدث إصدار لها بأغنية "يا شباب يا بنات"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة.

كما تتناول تجربتها مع الفنان هاني شاكر بتقديم ما يشبه الدويتو التمثيلي في أغنيتين، وتتحدث عن تجاربها السينمائية باستفاضة، وخاصة فيلمها الأخير "بالصدفة"، الذي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية.

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.