فريق مسلسل "نقل عام" يحتفلون بعيد ميلاد سوسن بدر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل فريق عمل مسلسل "نقل عام" والذي يتم تصويره حاليًا، بعيد ميلاد الفنانة سوسن بدر.

ونشرت سوسن مقطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "بدر" في الفيديو وسط فريق العمل والفنانة ريم البارودي وهم يقفون حول "تورتة" عيد ميلاد ويغنون لها.

وعرض للفنانة سوسن بدر حكاية "اللي خلف مامتش" من مسلسل "زي القمر" على قناة cbc، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد شفيق.

من ناحية أخرى انتهى صناع وأبطال مسلسل "حي السيدة زينب" للنجمة سوسن بدر والفنان محمود عبد المغنى وأحمد وفيق، من تصوير المشاهد الأخيرة من العمل فى الديكور الخاص بالعمل، بعد تصوير استمر لـ4 أشهر.والذى يعرض حاليا.

ومسلسل "حي السيدة زينب" من بطولة سوسن بدر ودينا ومحمود عبد المغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.