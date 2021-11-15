شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تتعاون مع الموسيقار محمد ضياء وتستعد لطرح "بيقولوا حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة نادية مصطفى، لطرح أغنية جديدة لها تحمل اسم "بيقولوا حبيبى"، والتي تتعاون فيها مع الموسيقار محمد ضياء كلمات وألحان، وستكون من توزيع طارق وهدان، وسيتم طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى الفترة المقبلة.

وطرحت الفنانة نادية مصطفى، مؤخرًا، أحدث أغانيها التى تحمل اسم "محتاجة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع محمد ضياء.

وتعاونت نادية مصطفى خلال مشوارها مع كبار الملحنين مثل بليغ حمدي وحلمي بكر اللذين قدما لها العديد من الأغنيات التي حققت نجاحا واسعا، وبالرغم من أن رصيدها لم يكسر حاجز الثلاثة ألبومات خلال مسيرتها الفنية وهى "مسافات"، "الصلح خير" و"يا ما يا"، إلا أنها دوما ظلت حاضرة بحفلاتها التي شاركت بها والتي تنوعت ما بين الحفلات الوطنية والمناسبات الدينية بمصر وبعض الدول العربية.

ومن أهم أغانيها "مسافات"، "بكل لغات العالم"، "جوابات"، "جي ف إيه". "الصلح خير"، "إلاّ رؤياك"، "لأ ده كتير"، "جمال إسكندرية"، "قلت إيه"، "شدّوني عنيك" كما أنها غنت أغاني وطنية مصرية من أجمل الأغاني الوطنية مشاركة مع الفنان مدحت صالح.