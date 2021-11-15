شكرا لقرائتكم خبر عن فارس كرم يحيى حفل الكريسماس فى ألمانيا 24 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب اللبناني فارس كرم لإحياء حفلا غنائيا فى مدينة برلين بألمانيا، ضمن احتفالات الكريسماس ورأس السنة، يوم الجمعة 24 ديسمبر المقبل، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

وكان المطرب اللبناني فارس كرم أحيا حفلا غنائيا فى مدينة صيدنايا بسوريا، في شهر أغسطس الماضى، وقدم خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وأعلن المطرب اللبنانى فارس كرم، مؤخرا، وصول مولودته الأولى من زوجته هبة عزيز، بعد زواج نحو 15 شهرا، وأطلق عليها اسم "مريم"، ونشر فارس، عبر حسابه على تويتر، صورة ليد طفلته الرضيعة، صحبها بتعليق: "صرت متلك بى يا بييّ.. مريم يا فرحتى".

وكانت آخر أعمال فارس كرم ألبوم 44:36 والذى كان يتضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً كبيراً، ومن أغاني الألبوم حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقنى صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك".