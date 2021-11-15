نسرين طافش تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة السورية نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "طافش" في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، حاملة في يدها "قبعة".

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح" مع النجم حمادة هلال.

وشارك أيضا في بطولة المسلسل النجوم: أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.