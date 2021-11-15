إلهام شاهين: هنلغي كلمة "مومس" من صحيح البخاري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّقت الفنانة إلهام شاهين على أزمة مسرحية "المومس الفاضلة" وذلك ردًا على تصريحات النائب الدكتور أيمن محسب الذي قال إن اعتراضه ليس على العمل ولكن على المسمى في حد ذاته والذي يمثل لفظًا صادمًا.

وقالت شاهين في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "مسألة الاسم (كلمة المومس) هي لغة عربية فصحى وموجودة في كتب الدين، وفيه حديث عن الرسول بيقول كلمة المومس وهي التي وجدت كلبًا يعاني العطش وسقته من مياه البئر، بعدما خلعت حذائها وقامت بربطه في خمارها وربنا دخلها الجنة، ده حديث معناه كده".

تابعت الفنانة: "هتلغوا الحديث ومانعلموش للنشأ الجديد؟ هل هتلغي الحديث من صحيح البخاري؟ أنت منزعج أنك هتشوفه على أفيش وهتلغي الحديث مثلًا؟! مش منزعج إنها في كتب الدين وبنفس المعنى".

أضافت: "لما الأطفال تسألنا يعني إيه مومس هنقلهم ست منحرفة، التناقض هو أساس فكرة المسرحية المترجمة، فكرة الاعتراض على الاسم أنا قلت ممكن نغيره عشان الناس المتحفظة رغم أن ده غلط وقلت نحط كلمة مومس وبعدها علامات استفهام وأكيد النائب سمع ده ومع ذلك عمل دوشة وطلب إحاطة في اليوم التالي".

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.