إدوارد عن إساءة زكريا بطرس للنبي محمد: “أنا بصوم أول يوم رمضان”

كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 03:50 صباحاً - أبدى الفنان المصري، إدوارد، استنكاره لتصريحات الكاهن زكريا بطرس المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونشر الفنان على حسابه على “إنستغرام” صورة لـ”بطرس”، ووضع عليها علامة “إكس”، مؤكدًا أنه لن يسمح لأحد بنشر الفتنة بين المسلمين والمسيحين.

وقال ادوارد تعليقا على اساءة زكريا بطرس تعليقا على الصورة: “انا عملت مداخله مع الاعلامي الكبير واءل الابراشي من ايام ااثوره عشان واحد اسمه رامي جان كان برده بحاول يتكلم باسم المسيحين ودخلت هزقته علي الهوا الدين موش كده كل الاديان محبه وموش هسمح لاي حد يعمل فتنه بينا”.

وتابع “انا بحب وبحترم الدين الاسلامي واتربيت علي صوت الادان وبستني رمضان كل سنه وبصوم اول يوم ذي ما امي عودتنا وبسهر مع صحابي ليله العيد للصبح لحد مايروحو الصلاه انا اتربيت علي كده وهعيش كده”.

وقد اثار كلام ادوارد ردود فعل ايحابية من متابعيه كان من بينهم الفنانة رنا سماحة التي كتبت “اصيل يا ادوارد وقلبك جميل

” بينما كتب احمد زاهر: “محترم يا حبيبي طول عمرك

”.