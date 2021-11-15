شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم No Time to Die لدانيال كريج يحقق 669 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأكشن No Time to Die، لـ669 مليونًا و984 ألف دولار، وانقسمت الإيرادات بين 145 مليونًا و859 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و524 ملايين و128 ألف دولار بدور العرض حول العالم، منذ يوم 8 أكتوبر الماضى.

كما قررت شركة MGM المنتجة لآخر أفلام جيمس بوند No Time to Die، طرح العمل على منصات البث المختلفة بداية من يوم الثلاثاء المقبل، 9 نوفمبر الجارى، أي بعد حوالى 31 يوم في دور العرض حول العالم، حيث طرح العمل بـ دور العرض المختلفة حول العالم في 8 أكتوبر الماضى، بـ مقابل مادى 19.99 دولار.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، سيتم طرح فيلم No Time to Die الجديد على كل من منصات Amazon وApple وXfinity وDirecTV وSpectrum و Vudu.

ويدور No Time to Die حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير فى No Time to Die ، الشخصية التي ظهرت بـ اسم سافين، ويرتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.