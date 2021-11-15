شاهد.. زينة تسأل: “هي الكورونا بتمشي؟”

كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 02:43 صباحاً - أجاب الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بجامعة زويل، على سؤال وجهته الفنانة المصرية زينة عبر مقطع فيديو بثته على صفحتها بمواقع التواصل بشأن حقيقة تحرك فيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن كورونا ينتقل من مكان لآخر بمساعدة مجموعة من العوامل، منوهًا إلى أنه يبقى على الجلد لفترات طويلة تصل إلى 9 ساعات دون تحرك.

وأضاف أن الفيروس عندما ينتقل إلى جسم الإنسان عبر المستقبلات الخاصة به ينتقل من خلية إلى أخرى وقد يسبب الالتهاب الرئوي وتلف الخلايا داخل الرئة، محذرًا من أن «كوفيد – 19» من الممكن أن يدخل جسم الإنسان من خلال الجرح الملوث.

وذكر أستاذ الفيروسات أن فيروس كورونا يبقى لمدة أيام على الأسطح الأخرى كالعملات المعدنية والزجاج، مشيرًا إلى أنه قد يظل عالقًا في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات ويدخل إلى الجسم عن طريق الأنف أو العين أو الفم.

ولفت إلى أن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ الصادر مع الكلام أو الكحة أو العطس، قائلًا إن العطسة الواحدة تحوي مليون فيروس تنتشر في الهواء المحيط بالشخص.