والدة شذى حسون تخطف الانظار في ظهور نادر!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 02:43 صباحاً - خطفت والدة الفنانة العراقية، شذى حسون، الانظار بعد ان وجهت لها ابنتها رسالة مؤثرة بمناسبة عيد ميلاها، حيث حرصت من خلالها التأكيد على الدور الهام الذي تقوم به في حياتها وكم هي فخورة بها.

كما وصفت شذى حسون والدتها بأنها ”المرأة الصبورة“، وأنها ”أحد أقدارها السعيدة التي تفتخر بها دائما وطوال حياتها“، وحظيت الصورة التي أرفقتها مع الرسالة بتفاعل واسع من قبل متابعيها عبر إنستغرام، لا سيما من زملائها في الوسط الفني.

وجاء في رسالة شذى حسون لوالدتها: ”أنا ابنة تلك المرأة الصبورة التي علمتني أن لا حاجة لي عند مخلوق، وأن الله معي دائمًا. أمي هي أحد أقداري السعيدة. ستبقين لي فخرًا طوال حياتي.. كل عام وأنتِ أجمل شيءٍ بحياتي ماماتي الحبيبة.. الله يحفظ أمهاتكم يا رب، عيد ميلاد سعيد“.

وكان من بين المشاهير الذين تفاعلوا مع الصورة التي تجمع شذى ووالدتها، المودل والممثلة المصرية، هبة السيسي، التي كتبت ”ربنا يبارك بعمرها“، كذلك كتب الفنان الإماراتي حبيب غلوم، ”الله يحفظها ويبارك في عمرها وعمرك“.

كذلك، علّقت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز بالقول: ”الله يحفظها ويطول بعمرها“ والاعلامية السعودية لجين عمران التي كتبت: “الله يحفظها و يحميها و يديمها نور في حياتكم

مافي مثل الأم”، إضافة إلى العديد المشاهير ومنهم، إيناس طالب، حسناء زلاغ، وشهد الشمري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها شذى حسون صورة والدتها التي أطلت فيها بالحجاب، لكن الصورة أظهرت الشبه الكبير بينهما وفق متابعيها.