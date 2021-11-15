بعد صورها بالطرحة.. هل فعلتها دينا وتزوجت للمرة الثالثة؟

كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 02:43 صباحاً - نشرت الراقصة المصرية دينا مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها مرتدية جمبسوت زفاف قصير باللون الأبيض بدون أكتاف مع طرحة، وظهرت بتسريحة شعر بسيطة ومكياج خفيف، عبر صفحتها على إنستغرام، وعلقت عليها: ”مافيش أحلى من #الجواز“.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، متسائلين إن كانت دينا قد تزوجت فعلاً أم أن صورها عبارة عن مشهد من أحد أعمالها الدرامية. ورغم ذلك، حصدت صورها العديد من المباركات والتهنئة على اعتبار أنها تزوجت بالفعل.

واللافت في الأمر أن الفنانة راندا البحيري، تقدمت بتهنئتها قائلة: “مبروك يا حبيبتي” كما هنأتها هايدي كرم وغيرهم.

ووسط هذه التكهنات التزمت دينا الصمت ولم ترد على التعليقات، فاعتقد متابعون أن الفنانة تعمدت إثارة الجدل حتى تتصدر الترند، ثم توضح بعدها الهدف من وراء هذه الإطلالة إن كانت زفافا جديدا أم عملا دراميا آخر.

يذكر ان دينا، 56 عاما، سبق لها الزواج من المخرج «سامح الباجوري» وأنجبا ابنها الوحيد «علي»، كما سبق لها الزواج عرفيًا من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح.