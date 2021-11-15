شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب تجمع بين أمير المصرى وكارولين عزمى فى حكاية "النظارة البيضاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع قصة حب بين الفنان أمير المصرى والفنانة كارولين عزمى خلال أحداث أولى حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك" فى موسمه الرابع، "النظارة البيضاء"، حيث انتهت أسرة الحكاية من التصوير الأيام الماضية، ويدخل العمل غرف المونتاج استعدادًا للعرض، ومن المقررعرضها خلال الفترة المقبلة على قنوات on، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

ويشارك فى حكاية "النظارة البيضاء" نخبة من الفنانين على رأسهم: الفنانة أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي ينتهي بمفاجأة.

وعُرض الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" الذى كتبه عمرو محمود ياسين، فى سبتمبر عام 2019، خلال 9 حكايات تعرض كل حكاية فى 5 حلقات مع الاستعانة بأبطال مختلفين ومخرج مختلفين فى كل حكاية، مع تناول العمل قصصة متنوعة حول المرأة ومشاكلها بشكل عام والزواج والطلاق.

وشارك فى بطولة حكايات الجزء الثالث كل من هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى وهنا شيحة وملك قورة وشريف سلامة وإيمان العاصى وكريم قاسم وطارق صبرى وميرنا نور الدين ونسرين أمين وسارة نخلة وهاجر أحمد ودنيا عبد العزيز ومحمد الشرنوبى وهدى المفتى، نرمين الفقى، هبة عبد الغنى، ميدو عادل ورانيا منصور وعدد آخر من الفنانين.