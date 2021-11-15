شكرا لقرائتكم خبر عن 336 مليون دولار لـ فيلم "Dune" لتيموثى شالاميت منذ طرحه أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Dune إيرادات وصلت إلى 336 مليونًا و246 ألف دولار منذ طرحه يوم 22 أكتوبر الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 89 مليونًا و246 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و247 مليونًا دولار بدور العرض حول العالم.

وكان قد حصل فيلم Dune الجديد على تقييم وصل إلى 82% من قبل 392 ناقدًا عالميًا، و90% من أكثر من 5000 مشاهد، من خلال موقع Rotten Tomatoes.

كما قررت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة Dune منح الضوء الأخضر لجزء ثان من العمل السينمائي الذي حقق إيرادات ضخمة في مختلف دول العالم منذ عرضه خلال الأسابيع الماضية، ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم عبر تويتر صورة البوستر الجديد من الفيلم لتعلن عن بدء التحضيرات للجزء الثاني.

ولم تكشف الشركة المنتجة عن أى تفاصيل خاصة بالجزء الثاني أو الحبكة الدرامية التي سيشهدها العمل الذى حقق ما يقارب الـ 220 مليون دولار إيرادات في شباك التذاكر العالمية.

ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.

وتصل مدة فيلم Dune إلى ساعتين و35، كما شارك فيلم Dune في مجموعة من المهرجانات العالمية المختلفة قبل وصوله لدورالعرض الأمريكية منهم Toronto International Film Festival

ويشارك فى بطولة الفيلم الجديد Dune، جنبا إلى تيموثى شالاميت، أوسكار إسحاق، زندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولين، ديف باتيستا، جيسون موموا، بابس أولوسانموكون، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.