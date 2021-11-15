سميرة سعيد تنشر صورا مع نجلها.. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة سميرة سعيد صورًا تجمعها بنجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وعلقت سميرة سعيد على الصور: "أهلا حبيبي شادي".

وتنطلق الدورة الخامسة من ملتقى مؤسسة "أولادنا" وتحمل شعار "سوا نكمل فرحتنا"، يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن تحيي حفل الافتتاح الديفا سميرة سعيد، المقام بدار الأوبرا حيث تغني بصحبة ذوي القدرات الخاصة، أغنية جديدة بعنوان "جهاز تسجيل"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى.

يذكر أن أخر أعمال الديفا سميرة سعيد، أغنية "مون شيري mon chéri" والتي طرحتها مؤخرا، من كلمات محمد القاياتي، ألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر خالد عز.