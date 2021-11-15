هالة صدقي بصحبة كريم فهمي ونادين نجيم بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هالة صدقي

نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنان كريم فهمي.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى ابو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سلمى رشيد

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من مدينة دبي الإماراتية.

عمر الشناوي

نشر الفنان عمر الشناوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له تجمعه بلاعب الإسكواش رامي عاشور.

إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من حفلها الأخير بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال انيقة.

إيميه صياح

نشرت الفنانة اللبنانية إيميه صياح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.