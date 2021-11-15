أحمد فهمي يعلن دعمه لمحمود الخطيب في انتخابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان أحمد فهمي، دعمه للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في الانتخابات المقبلة التي أعلن ترشحه فيها على منصب الرئيس.

ونشر "فهمي" صورًا تجمعه بالخطيب، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :"كل الدعم والتوفيق لقائمة الكابتن محمود الخطيب، وإن شاء الله يواصلوا الإنجازات وربنا يوفق نادينا الغالي، أعظم نادي في الكون".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي، طرح مؤخرا الإعلان الأول لـ"فهميات" العمل المنتظر عرضه له على منصة شاهد VIP، وكتب عبر تويتر: "محتوى غير هادف.. وغير قابل للنقد.. فهميات قريباً على شاهد vip".

وأضاف: "سعيد بظهور أول تعاون بيني وبين مؤسسة طارق نور، واستنوا مفاجآت كتير قريب".