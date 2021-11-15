شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا بعد تحقيق أغنية Hips Don't Lie مليار مشاهدة على يوتيوب: هذا مذهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة العالمية شاكيرا رسالة شكر لجمهورها بعد تحقيق فيديو كليب أغنيتها Hips Don't Lie لأكثر من مليار مشاهدة على موقع "يوتيوب" فى رقم قياسي جديد لأغنياتها، وكانت الأغنية قد صدرت عام 2009 على قناة شاكيرا الرسمية بالموقع.

ونشرت شاكيرا رسالة مصورة لجمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "سمعت للتو أن مقطع فيديو Hips Don't Lie حصد مليار مشاهدة على يوتيوب.. رائع.. أرسل الحب إلى كل من شاهده وإلي وايكلف جين لكونه جزءًا مهمًّا من تلك الأغنية وللتأكد من أن الناس لا يزالون يرددون اسمي مرتين دائمًا".

ويشار إلى أن نجمة البوب، ​​شاكيرا، قد قالت - فى وقت سابق - إنها كانت ضحية لهجوم عشوائى من قبل زوج من الخنازير البرية أثناء المشى فى حديقة ببرشلونة مع ابنها البالغ من العمر 8 سنوات، أوضحت المغنية الكولومبية، بحسب "روسيا اليوم"، أن هذين الحيوانين هاجماها، ثم استولا على حقيبتها وفرا باتجاه الغابة.

وشاركت شاكيرا قصتها الغريبة على صفحتها عبر تطبيق "إنستجرام"، وقالت وهى تحمل الحقيبة الممزقة التى تمت استعادتها لاحقا: "انظروا كيف ترك اثنان من الخنازير البرية هاجمانى فى الحديقة حقيبتي".

وتابعت: "لقد أخذا حقيبتى إلى الغابة وفيها هاتفى المحمول، لقد دمرا كل شيء فيها".

بعد ذلك التفتت إلى ابنها، وقالت: "ميلان يقول الحقيقة.. قل كيف وقفت أمك فى وجه الخنزير البري"، وشاكيرا هى أحدث ضحية للخنازير العدوانية المتزايدة التى غزت العاصمة الكتالونية فى السنوات الأخيرة.