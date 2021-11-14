شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تحيى حفلا غنائيا فى أمريكا ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبى لإحياء حفل غنائي يوم 31 من ديسمبر المقبل، احتفالا برأس السنة الميلادية، في ولاية ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، أغنيتها الجديدة "نقطة انتهى" رسميا عبر قناتها على يوتيوب، بعد أن تم تسريبها مؤخرا وإحداثها حالة من الجدل عب منصات السوشيال ميديا، معربة عن سعادتها بطرح الأغنية، قائلة عبر حسابها على تويتر: "أخيرا نقطة" انتهى متاحة الآن على قناتى على يوتيوب، استمتعوا بها".

وشاركت مؤخرا النجمة نوال الزغبى صورة جديدة لها مع ابنها جورج فى ظهور نادر له، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "صار شاب الله يحمى كل أولاد العالم.. أول مرة جورجي بيقبل يتصوّر"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعي نوال فور نشرها، وركزت الكثير من التعليقات على الشبه الكبير بينهما.