البيت الفنى للفنون الشعبية يكرم مسرحية "تغريبة بنت الزناتى" فى البالون

القاهرة - سامية سيد - يكرم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، أبطال العرض المسرحي "تغريبة بنت الزناتي" الثلاثاء المقبل 16 نوفمبر، على مسرح البالون، وذلك بعدما حصل العرض على عده جوائز مسرحية بالمهرجان القومى للمسرح فى دورته الأخيرة.



دكتور عادل عبده

وكان قد فاز عرض "تغريبة بنت الزناتي" فى الدوره الأخيره من المهرجان القومى للمسرح، بجائزه أفضل عرض مسرحى، كما حصل مؤلفه بكرى عبد الحميد علي افضل مؤلف، وحصلت المخرجة منار زين علي أفضل مخرج صاعد ، وحصلت فاطمة عادل علي أفضل ممثله عن نفس العرض .

العرض من تأليف بكرى عبد الحميد، وهو نص مستوحى من السيرة الهلالية وسيقدم بشكل معاصر، و تدور أحداث العرض حول أبطال السيرة الهلالية "أبو زيد الهلالى، وسعده بنت الزناتى، الزناتى خليفة، ودياب ابن غانم" حيث يجسد الصراع بين شخصية دياب وسعدة التى سلمت مفاتيح تونس للهلايله ويقوم دياب بمطاردتها فتستنجد هى بأبطال السيرة الهلالية، لتبدأ أحداث العرض تتحول لحالة درامية مختلفة لنرى أحداث فلاش باك من السيرة الهلالية وكأنها بانوراما.