شكرا لقرائتكم خبر عن سلمي حايك وأنجلينا جولي تحتفلان بنجاح eternals مع صامويل جاكسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية سلمى حايك جمهورها بصورة جديدة لها تجمعها مع النجمة أنجلينا جولي بصحبة النجم الكبير صامويل جاكسون مع عدد من بطلات الفيلم، وعلقت سلمي علي الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "مع صامويل جاكسون اللطيف الأبدي وشقيقاتي بفيلم "eternals".

وحظي فيلم الإثارة والخيال Eternals بشعبية كبيرة في المنافسة على صدارة شباك التذاكر العالمية، ليضيف 27 مليون دولار لرصيد إيراداته في يوم الجمعة الماضية فقط، لترتفع الإيرادات العالمية لـ 189.8 مليون دولار، وذلك بعد إثارته للجدل حول حبكته المبالغ فيها.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن فيلم الأكشن والخيال العلمي Eternals، على الرغم من تصدره لشباك التذاكر العالية، إلا أنه يواجه انخفاض في الإيرادات مقارنة بفيلم Shang-Chi الذي حقق انخفاضا بنسبة 62% في الأسبوع الثاني من عرضه، بنسبة أعلى 10% مقارنة بأفلام مارفل.



سلمي حايك وانجلينا جولي مع صامويل جاكسون



سلمي حايك

ويدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كلا من: ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.