شكرا لقرائتكم خبر عن تمزق فستان أصالة قبل صعودها إلى مسرح النافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة أصالة أنها تعرقلت قبل حفلها في الأوبرا ضمن مهرجان الموسيقى العربية، مما أدى إلى تمزق جزء من فستانها، لكن سرعان ما عالجت الأمر، لتبدأ فقرتها الموسيقية في حفل رفع شعار كامل العدد.

وأهدت النجمة أصالة أغنية "الورد البلدى" لزوجها فائق حسن، قائلة: "أهديها لزوجي وحبيبي وصديقى".

واعتذرت النجمة السورية أصالة عن حضورها متأخرة لحفلها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، إذ كان مقررا صعودها في تمام الثامنة مساء لتصعد في التاسعة والنصف.

وقالت أصالة مع بدء حفلها: "أنا آسفة.. أول مرة في حياتي اتأخر وآخر مرة، سعيدة بحضوركم وإن شاء الله تتبسطوا اليوم".

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الأسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

وشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.