شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مطربين قدموا أغنية تحمل نفس الاسم.. منهم روبي والرباعي وماجدة الرومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس عدد من المطربين والمطربات بين الحين والآخر في طرح الأغنيات بعد جلسات في اختيار كلمات الأغنية ولحنها وطريقة توزيعها، لاسيما بأن اسم الأغنية يضع المطرب في حيرة كبيرة، ورغم هذه الحيرة وجلسات لاختيار الاسم مع فريق عمل الأغنية إلا أن هناك مطربين جمعهم أغنية تحمل اسم واحد.

ماجدة الرومى

طرحت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومى، أغنية تحمل اسم "باى باى يا مدرستنا"، عام 1976، والتي قدمتها في فيلم "عودة الابن الضال" من كلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوى.

تامر عاشور

طرح المطرب تامر عاشور، أغنية تحمل اسم "باى باى"، على موقع الفيديوهات منذ 3 أعوام وتحديدًا في عام 2018، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسى.

صابر الرباعى

طرح المطرب التونسى صابر الرباعى، أغنية تحمل اسم "باى باى"، وطرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب بصحبة عدد الموديل حيث أن الأغنية تنتمى لنوعية الأغانى المبهجة، وهى من كلمات والحان سليم عبد الله، وتوزيع سامى المعتوقى.

شمس الكويتية

طرحت الفنانة شمس الكويتية منذ عامين، أغنية تحمل اسم "باى باى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ولكنها باللهجة الخليجية، والأغنية من كلمات والحان فراس الشدر، وتوزيع محمد عبدالعظيم، ومكس وماستر طيف عادل

مروى اللبنانية

طرحت الفنانة اللبنانية مروى، على موقع الفيديوهات أغنية تحمل اسم "باى باى"، وتحمل طابع المهرجانات أيضا وقدمتها على طريقة الديو مع المطرب عنبر، ولكنها لم تحقق النجاح المطلوب وقت طرحها.

امينة

طرحت المطربة الشعبية أمينة منذ أيام أغنية جديدة تحمل اسم "باى باى" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ضمن أغنيات البومها تجار السعادة، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان وليد سمارة وتوزيع رضوان التونسى .

روبى

حققت أيضا النجمة روبى خلال الفترة الأخيرة نجاحا كبيرا من خلال عدة أغنيات كان أبرزها أغنية بعنوان "قلبى بلاستيك" ورغم ان اسم الأغنية غير مشابه لباقى المطربين، الا أنها تضمنت على كوبليه تعلق في أذهان جمهورها وهى "باى باى حبيبى باى باى"، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع جيزة, ومكساج وماستر ماهر صلاح.