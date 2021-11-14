شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تهدي زوجها فائق الحسن "الورد البلدي" في حفل الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت النجمة السورية أصالة نصرى أغنية "الورد البلدى" لزوجها فائق حسن، خلال حفلها المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، قائلة: "أهديها لزوجي وحبيبي وصديقى".

واعتذرت النجمة السورية أصالة عن حضورها متأخرة لحفلها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، إذ كان مقررا صعودها في تمام الثامنة مساء لتصعد في التاسعة والنصف.

وقالت أصالة مع بدء حفلها: أنا آسفة.. أول مرة في حياتي أتأخر وآخر مرة، سعيدة بحضوركم وإن شاء الله تتبسطوا اليوم.

وتحيى النجمة السورية أصالة حفلا على مسرح النافورة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، ويتضمن مختارات من أعمالها الخاصة منها (60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك، روحي وخداني، أقولك بحبك وبعدك عني) إلى جانب عدد من مؤلفات التراث.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الأسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

وشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى وأصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.