شكرا لقرائتكم خبر عن زينة: اعتذرت عن أعمال فنية بمزاجي منهم "سجن النسا" عشان كنت متجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة زينة خلال ندوتها فى قصر السينما ضمن برنامج "نجم وضيف"، أنها إنسانه مسئولة حاليًا وملتزمة بأسرة وأولادها، واعتذرت على كثير من الأعمال الفنية، ولكن بمزاجها لأنها لا تحتاج للتواجد من الأساس غير بمزاجها، قائلة: "مسلسل "سجن النسا"، كان معروض عليا واعتذرت عنه عشان كنت متجوزة".

وتابعت زينة أنها تتمنى أن يكون أولادها لاعبين كرة، لأن الرياضة مهمة، وتخافظ على الصحة، مشيرة إلى أنها تفضل السينما عن الدراما لأنها أساس الفن، ولكن تلجأ لتقديم الاعمال الدرامية ضاحكة "عشان الإقساط".

يذكر أن قصر السينما كرم اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، الفنانة زينة، ضمن برنامج "نجم وندوة"، ويدير الندوة الناقد الكبير طارق الشناوى، ويتم عرض فيلم "بنتين من مصر" عقب التكريم.

زينة شاركت فى رمضان 2021 بمسلسل "كله بالحب" من تأليف محمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان.

وكان آخر النجوم المكرمين من قصر السينما، الفنان خالد سرحان، في ندوة فنية وتكريم عن فيلم "يوم وليلة" وأعماله الفنية التي حققت نجاحا مؤخرا وآخرها حكاية "لحظة ضعف" من مسلسل "ورا كل باب"، وأدار الندوة الناقد الفني عصام زكريا.