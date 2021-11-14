شكرا لقرائتكم خبر عن زينة: نور الشريف مكنش مقتنع بيا فى مسلسل "حضرة المتهم أبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة زينة أن النجم نور الشريف لم يكن مقتنعا بها فى مسلسل "حضرة المتهم أبى"، وحينما رشحتها المخرجة رباب حسين اعترض نور الشريف عليها، وعلق: "دى هتقدم فلاحة إزاى مش مقتنع بيها"، ومثلت أول مشهد والحمد لله بدأ يقتنع بيا"، موضحة أن هذا الجيل لا يعوض.

وكرّم قصر السينما اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، الفنانة زينة، ضمن برنامج "نجم وندوة"، ويدير الندوة الناقد الكبير طارق الشناوى، ويتم عرض فيلم "بنتين من مصر" عقب التكريم.