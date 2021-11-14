شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تكشف عن سبب ظهور اسمها 3 مرات فى تتر مسلسلها الرمضانى الماضى "كله بالحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة زينة عن سبب ظهور اسمها أكثر من مرة فى مسلسلها الرمضانى الماضى "كله بالحب"، وأنها شخصية نرجسية وتتدخل فى السيناريو والتتر، مؤكدة أنها ليس لها علاقة بالأمر، وغلطة من الجرافيك وتم تعديلها فى اليوم التانى فورًا ولكن لم يتحدث أحد عن تعديله.

وتابعت زينة خلال ندوتها فى قصر السينما ضمن برنامج نجم وضيف، أنها تعرضت للنصب كثيرا فى حياتها الشخصية، وشخصيتها فى مسلسل "كله بالحب"، شبيهه لشخصيتها الحقيقية.

يذكر أن قصر السينما كرم اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، الفنانة زينة، ضمن برنامج "نجم وندوة"، ويدير الندوة الناقد الكبير طارق الشناوى، ويتم عرض فيلم "بنتين من مصر" عقب التكريم.

زينة شاركت فى رمضان 2021 بمسلسل "كله بالحب" من تأليف محمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان.

وكان آخر النجوم المكرمين من قصر السينما، الفنان خالد سرحان، في ندوة فنية وتكريم عن فيلم "يوم وليلة" وأعماله الفنية التي حققت نجاحا مؤخرا وآخرها حكاية "لحظة ضعف" من مسلسل "ورا كل باب"، وأدار الندوة الناقد الفني عصام زكريا.