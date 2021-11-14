شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى فى تكريم زينة بقصر السينما: من أكثر النجمات المتسامحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ندوة تكريم الفنانة زينة فى قصر السينما بادارة الناقد طارق الشناوى، ضمن برنامج "ضيف ونجم"، وقال إن زينة من النجمات المتسامحة والشخصيات الطبيعية ولها العديد من الأدوار فى السينما والدراما منذ أن اختارها المخرج داوود عبد السيد فى فيلم أرض الخوف، واستطاعت أن تثبت نفسها رغم تعرضها لكثير من المواقف الصعبة وأزمات كثيرة فى حياتها.

يذكر أن قصر السينما كرم اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، الفنانة زينة، ضمن برنامج "نجم وندوة"، ويدير الندوة الناقد الكبير طارق الشناوى، ويتم عرض فيلم "بنتين من مصر" عقب التكريم.

يذكر أن زينة شاركت فى رمضان 2021 بمسلسل "كله بالحب" من تأليف محمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان.

وكان آخر النجوم المكرمين من قصر السينما، الفنان خالد سرحان، في ندوة فنية وتكريم عن فيلم "يوم وليلة" وأعماله الفنية التي حققت نجاحا مؤخرا وآخرها حكاية "لحظة ضعف" من مسلسل "ورا كل باب"، وأدار الندوة الناقد الفني عصام زكريا.