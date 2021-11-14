شكرا لقرائتكم خبر عن حضور جماهيرى كبير فى افتتاح "فى انتظار بابا" على المسرح القومى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح منذ قليل المسرح القومى برئاسة الفنان إيهاب فهمى، مسرحية "فى انتظار بابا " للمخرج سمير العصفوري، وذلك بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى، والمخرج سامح بسيونى، ولفيف من الفنانين والمسرحين والإعلاميين، وحضور جماهيرى كبير.

"في انتظار بابا" من إعداد أيمن إسماعيل وسمير العصفوري وإخراج سمير العصفوري، ويشارك في البطولة النجمة سماح أنور، والنجم أحمد سلامة والفنانة سميحة عبد الهادى والفنان مفيد عاشور ، والفنان أيمن إسماعيل ، والفنان علي كمالو ، والعمل إنتاج البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتقدمه فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

و كان المخرج حسام الدين صلاح، قد نشر بوستر المسرحية على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها: "يشهد المسرح القومى عودة المخرج الكبير سمير العصفوري مخرجا لمسرحية (في انتظار بابا) بطولة النجوم أحمد سلامه وانتصار وسماح أنور ومفيد عاشور وسميحة عبدالهادى وعلى كمالوا ونجوم المسرح القومى".