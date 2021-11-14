شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد فى رسالة لـ دنيا سمير غانم: يارب فى أقرب وقت تتجاوزي اللي فات وترجعي لجمهورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة نبيلة عبيد رسالة للنجمة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت مشهدا يجمعهما من مسلسل "لهفة"، مصحوبة بتعليق: "دنيا سمير غانم بنت الغاليين.. أخف دم بين كل الممثلات الشباب.. وحشتيني ويا رب في أقرب وقت تتجاوزي اللي فات وترجعيلنا وترجعي لجمهورك تفرحينا وتفرحيه".

وكانت دنيا سمير غانم استعادت تفاصيل يوم تكريم والديها الراحلين في المهرجان القومي للمسرح، ونشرت مجموعة صور لها من يوم التكريم عبر حسابها بموقع "انستجرام"، موجهة الشكر لكل من دهمها وقتها، وعلقت دنيا علي الصور قائلة :"رجوعا لليوم العاطفي اللي خلاني أحس بأنني محبوبة ومدعومة من كل الناس اللي حواليا و بالذات من الجمهورالعظيم اللي أصبح عيلتنا وإخواتنا وأهلنا ".

وتابعت :"شكرا للمهرجان القومي للمسرح المصري علي التكريم و شكرا لجميع التكريمات أشكركم علي تقديركم لمشوار والدي ووالدتي الفني ربنا يرحمهم يا رب..شكرًا لكل اللي عملوا مجهود لمساعدتي في الظهور بمظهر جيد يليق بتكريم أهلي الغاليين في اليوم ده".

وكانت النجمة دنيا سمير غانم تسلمت تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز من المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته الرابعة عشرة، وبكت خلال التسليم وقالت اشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا.