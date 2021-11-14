شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى: الألبومات شاهدة على تاريخ ومحطات الفنان ولا غنى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم اللبناني عاصى الحلانى في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الأغانى السينجل مهمة جدًا حاليًا للمطرب، لأن الألبوم يأخذ وقتًا طويلاً للتحضير له، والفنان فى حاجة دائمًا للظهور، لذلك يقدم من وقت لآخر كليب سينجل يوجد من خلاله، ولا عيب على الإطلاق فى ذلك، ولكن تبقى الألبومات شاهدة على تاريخ ومحطات الفنان ولا غنى عنها.

وأعرب مؤخرًا النجم اللبناني عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام فى دورته الثلاثين، والتى تقام على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، والذى يعد أعرق المهرجانات على مستوى العالم.

وأضاف: مهرجان الموسيقى يلتف حوله كل نجوم الغناء في العالم العربى، ويعتبر عملة نادرة كمنهجه الذى يرسخ في وجدان الأجيال الجديدة".

وأشار إلى أنه دائمًا يحرص على وجوده بين الكبار والمشاركة فيه حيث إنه حدث يخلد اسم كل من يشارك في فعالياته وسوف يتذكره الأجيال باستمرار، وأنا شخصيًا سعيد أن ينتظر جمهورى كل عام حفلتى.

وأحيا مؤخرا النجم اللبناني عاصي الحلاني واحدة من أقوى حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين المقام على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، بدأها بأغنية "كبيرة يا مصر"، وبعدها قدم عددًا من الأغاني منها (يا طير وجن جنوني وبحبك وبغار وإن كان عليا وقولي جاية وأني مارق مريت وطول عمري بسمعهم)، كما قدم أغنية "سواح" للعندليب عبد الحليم حافظ، واختتم حفله بأغنية أحلف بسماها وبترابها.