منة فضالي: "مسلم مسيحي واحد وكلنا أخوات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة منة فضالي، إن اختلاف الديانات لا يفرق بين الأشخاص سواء كانت الديانة المسيحية أو المسلمة.

وكتبت منة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "مسلم مسيحي واحد وكلنا أخوات.. حتى لو من دول تانية محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعيسى عليه السلام كلهم أنبياء الله".

وشاركت منة فضالي في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد داش، وأحمد مالك وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.