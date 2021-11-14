محمد سلام عن لقائه بالشاب خالد: "أسعد اللحظات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان محمد سلام عن سعادته بمقابلة المطرب الجزائري الكبير الشاب خالد، بعد حفلته الغنائية في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 في دورته الثانية.

ونشر" سلام" صورًا تجمعه مع الشاب خالد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "ce la vie من أسعد اللحظات مع النجم العالمي الشاب خالد، موسم الرياض".

وأحيا النجم الجزائري الشاب خالد، حفلاً غنائيًا، مساء يوم الجمعة، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض في دورته الثانية.

وقدّم الشاب خالد مجموعة رائعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهور الحفل بشكل كبير.

