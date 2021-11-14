صورة| روبي مع أحمد حلمي في كواليس فيلم "العيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة روبي، صورة تجمعها بالفنان أحمد حلمي على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، من تصوير أول يوم لفيلم "العيل".

وعلقت روبي على الصورة قائلة: "أول يوم تصوير فيلم العيل".

ويشارك في بطولة فيلم "العيل" النجوم: عمرو عبد الجليل وروبي ونسرين أمين ونور إيهاب وغيرهم، من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

وتم تغيير اسم العمل من "إكس" إلى "العيل" وهو الاسم النهائي للفيلم.

جدير بالذكر أن أحمد حلمي شارك في دراما رمضان الماضي، من خلال ظهوره كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.