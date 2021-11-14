بالصور – شقيق ملك قورة يسرق منها الأنظار ويشعل “إنستجرام”.. شاهدوا وسامته!

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 09:57 مساءً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير في العالم العربي لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء الممثلة المصرية “ملك قورة” التى ظهرت خلال بعض الصور مع شقيقها «أدهم» الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث ظهرت ملك وشقيقها أدهم في عدة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، وبدا الشبه واضحًا بينهما الى حدٍّ كبير، إذ أنّهما يمتلكان العينين نفسهما، وملامح الوجه ذاتها، لتنهال التعليقات المشيدة بوسامة شقيقها ويتم تداول الصور بشكلٍ كثيف.

ملك قورة فنانة مصرية من مواليد 11 يناير 1993، والدها هو رجل الأعمال “محمد قورة” ولها شقيقة تدعى “مريم” ظهرا سويًا في أحد البرامج في طفولتهما كما ظهرا معًا في فيلم “غاوي حب” بطولة الفنان محمد فؤاد، ولملك شقيق واحد أيضًا وهو “أدهم”

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من ناحية أخرى، تصدر مسلسل زي القمر «حكاية فوتوشوب»، محركات البحث على جوجل خلال الأيام السابقة، والتى تقوم ببطولته الفنانة ملك قورة، حيث يحرص الكثير من محبي العمل على متابعة حلقاته، حيث أن حكاية فوتوشوب تناقش قضية هامة تهم الكثير من السيدات خاصة والجميع عامة.

مسلسل “زي القمر” حكاية فوتوشوب تم عرضها مؤخرًا عبر شبكة قنوات CBC، ما جعل الجماهير تتسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرضه، حيث يدور المسلسل في إطار درامي اجتماعي يناقش الكثير من القضايا التي تهم المجتمع المصري.

حيث تدور أحداث حكاية “فوتوشوب” حول قصة حب تجمع بين إحدى طالبات الجامعة وزميل لها يعمل في مجال الفيديوهات لتكتشف بكونه يكذب في كل شئ يخص حياته.

هذا وقد أعربت الفنانة ملك قورة عن سعادتها بالمشاركة في حكاية “فوتوشوب” من مسلسل “زي القمر”، التي تتقاسم بطولتها مع الفنان محمد مهران. وذلك من خلال تصريحاتها لبرنامج The Insider بالعربي.

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