شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تجمع هنيدى ومنى زكى وأحمد حلاوة من كواليس تصوير فيلم الجواهرجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد هنيدى والنجمة منى زكى، تصوير فيلم "الجواهرجى" خلال الفترة الحالية، وهو الفيلم الذى يجمعهما منذ فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية"، وشارك الفنان أحمد حلاوة صورة بصحبة هنيدى ومنى زكى في كواليس التصوير أثناء الاستراحة من التصوير لاقت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى معربين، عن اشتياقهم لمشاهدة الفيلم.

ويقع النجم محمد هنيدى فى مشاكل ومواقف محرجة بسبب النجمة منى زكى، وذلك ضمن أحداث فيلمه الجديد "الجواهرجى"، الذى يتم تصويره حالياً فى العديد من الديكورات، ويجسد هنيدى في الفيلم دور "جواهرجى"، بينما تجسد منى دور زوجته ويحدث بينهما عدد من المواقف في إطار كوميدي.

فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، كما وقع الاختيارعلى الفنان أحمد السعدنى ليكون أمام هنيدى ويجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

يعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأميركية".