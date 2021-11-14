شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة عن حفلها اليوم بدار الأوبرا: يوم مهم بحياتى معى أهلي وتوأم الحياة فائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة أصالة عن سعادتها بحضور عائلتها وزوجها فائق حسن لحفلتها اليوم بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "اليوم يوم جدّا مهمّ بحياتي عندي حفله بدار الأوبرا المصرية ومعي الحياة كلها بتحضرني ولادي وأهلي وتوأم الحياة فائق .. خايفة فوق الخوف بس ادعوا لي وتابعوني وأنتوا عم تشوفوني ادعوا لي كمان".



اصالة

وتقم حفل أصالة اليوم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، ويتضمن مختارات من أعمالها الخاصة منها 60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك، روحي وخداني، اقولك بحبك وبعدك عني إلى جانب عدد من مؤلفات التراث.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الأسبوع الماضى، ويستمر حتى 15 نوفمبر الجارى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

وشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.