شبيه محمد منير: نبيلة عبيد إفتكرتني إبنه.. وعمرو دياب اتخض من الشبه بيننا – شاهده الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 08:57 مساءً - “يخلق من الشبه أربعين”، يعتبر هذا المثل من أبرز الأمثال التي يستخدمها المصريون لاستقبال فكرة تشابه شخصين ليس من عائلة واحدة، ونرى كثيرا من الأشخاص الذين يتشابهون مع نجوم سواء في الغناء أو التمثيل أو الرياضة.

ومن بين هؤلاء، الفنان التشكيلى خالد عباس صاحب الجذور النوبية وشبيه الكينج محمد منير، فأنك من الوهلة الأولى عندما تراه من بعيد تشعر أنه الكينج، في كل تفاصيله تفاصيل ملابسه، حتى حركاته وطريقة غنائه، لكنه ليس الكينج إنه عاشق من عشاقه، أحبه واحتذي به على مدار حياته.

الفنان التشكيلي «خالد عباس» الشهير بـ خالد منير

وروى الفنان خالد عباس عن أول لقاء جمعه مع الكينج محمد منير، عندما ذهب لتوصيل بعض الأشياء له من الكابتن أحمد الكاس، ووجد عنده الهضبة عمرو دياب والفنانة القديرة نبيلة عبيد، والتي ظنت في البداية أنه ابن منير، فيما دهش الهضبة من الشبه بينهما.

الفنان محمد منير مع شبيهه خالد عباس

وأضاف خالد عباس أن هناك كثيرا من المواقف الطريفة التي تحدث نتيجة للشبه مع منير، مضيفا أن الفنان أحمد السقا عندما زاره في أحد معارضه انبهر به، وأن المخرج العالمى يوسف شاهين تنبأ له بالعالمية.

محمد منير وشبيهه

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من ناحية أخرى، يقوم الفنان محمد منير بتصوير أغنية جديدة من كلمات وألحان الفنان أكرم حسني، وهي قريبة من اللون النوبي، الذي يعشقه «الكينج»، واعتاد على غنائه بكلمات الملحن الراحل أحمد منيب.

وعاد الكينج محمد منير الأسبوع الماضي إلى القاهرة من ألمانيا بعد أن قضى فيها ما يقرب من 30 يومًا شارك فيها عدد من الحفلات كما قام بعمل زيارة لفريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته، ويجهز حاليًا الكينج محمد منير لاختيار عدد من الاغانى السينجل لطرحها خلال موسم الشتاء، بالإضافة إلى أغنيتة مع اكرم حسني.

وكان الفنان أكرم حسنى قد كشف من فترة عن قيام الفنان محمد منير بأداء أغنية من كلماته وألحانه، قائلاً: «كنت عند الكينج محمد منير منذ فترة قريبة، وهناك أغنية شغالين عليها من كلماتى وألحانى، ولما سمعها الكينج عجبته للغاية فقالى هغنى الأغنية دي، وهو في ألمانيا وسيعود وقالى عندما أعود من ألمانيا سأغنى هذه الأغنية».

وأضاف الفنان أكرم حسنى، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبوالحسن: في الماضى كان من ضمن أحلامى فقط أن أجلس مع الكينج محمد منير، ولكن الآن أنا بتكلم مع محمد منير وسيغنى لى أغنية فهذا شعور جيد للغاية.

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