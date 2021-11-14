شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم بعد عرض "اللمبى فى الجاهلية": شكرًا للحب اللى شفته من الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة مى سليم الشكر لكل جمهور الرياض، بعد عرض مسرحية " اللمبى في الجاهلية" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتبت مى سليم، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "النهاردة آخر يوم عرض المسرحية "اللمبى في الجاهلية" قد ما أنا مبسوطة أني معاكم بالرياض قد مانا زعلانة أني هسيبكم شكرًا للحب إللي شفته من الجمهور الجميل بالرياض أحلى جمهور بحبكم أوي شكرًا للتيم الجميل".



مى سليم

وعرضت مسرحية "اللمبى في الجاهلية" للنجم محمد سعد فى موسم الرياض لمدة 5 أيام، من يوم 10 نوفمبر إلى 14 نوفمبر الجارى، ويشارك في المسرحية سامى مغاورى ومى سليم وويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح و منير مكرم وإخراج تامر كرم

وكانت الفنانة مى سليم، قد روجت لمسرحية "اللمبى في الجاهلية" التي تشارك فيها ومن بطولة النجم محمد سعد، ونشرت مى صورة لبوستر المسرحية عبر حسابها على إنستجرام.

وقد أعربت مى سليم لـ"الخليج 365" عن سعادتها لتكرار التعاون مع سعد مرة أخرى بعد مشاركتها معه فى فيلم "محمد حسين"، وكان النجم محمد سعد قد طرح بوستر مسرحيته الجديدة "اللمبى فى الجاهلية".

تشارك الفنانة مى سليم في المسلسل الأردنى "على بعد مسافة من الحب" إخراج حسام حجاوى وهو مسلسل اجتماعي يناقش مشاكل عديدة تقع فيها الأسر العربية وتجسد مى سليم دور فتاة مصرية ابنه الفنانة منى عبد الغنى، وتتعرض للعديد المشاكل بسبب حبها لأحد الشباب ويشارك في الفيلم عدد من النجوم العرب والخلجيين.

ويعرض لمى سليم حاليًا فيلم 200 جنيه الذى يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.